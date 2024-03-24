علي جمعة: يجوز استخدام برامج المراقبة على السوشيال للأولاد حتى سن 18 سنة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال أحد الحضور حول أنه عنده أولاد هل يحق له استخدام برامج مراقبة أبوية عليهم، خصوصا أنهم يستخدمون السوشيال ميديا؟

على جمعة: يجوز استخدام برامج المراقبة على السوشيال للأولاد حتى سن 18 سنة

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الأحد: "إحنا عندنا الطفولة تنتهى عند 18 سنة، قبل هذا العمر يجوز لك الرقابة الأبوية، لكن بعده لا يجوز".

وتابع: "المراقبة حقك ومسئوليتك فى التربية والمتابعة ومعرفة ما يفعله الأبناء لتصحيح أخطائهم".

على جمعة: طفل واحد كفاية فى ظل فتن السوشيال ميديا

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال أحد الحضور حول “كيف أتعامل مع الطفل مدمن السوشيال ميديا”.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الأحد: "تاخد بالك منه أولا إنه لا يدمن السوشيال ميديا، وبعدين قولنا تنجب طفل واحد كفاية واثنين بالعافية، وثلاثة كثير ولن تستطيعوا السيطرة عليهم".

وأضاف: "حتى يكون ابنك تحت العناية والرقابة الكاملة، وفى حقوق لهذا الطفل، فلازم طفل واحد يكفى فى ظل هذه الفتن المقيمة التى دخلنا فيها".

برنامج “نور الدين”، خلال شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.