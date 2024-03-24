علي جمعة: طفل واحد كفاية في ظل فتن السوشيال ميديا

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور حول كيف أتعامل مع الطفل مدمن السوشيال ميديا؟

على جمعة: طفل واحد كفاية فى ظل فتن السوشيال ميديا

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الأحد: "تأخد بالك منه أولا إنه لا يدمن السوشيال ميديا، وبعدين قولنا تنجب طفل واحد كفاية واثنين بالعافية، وثلاثة كثير ولن تستطيعوا السيطرة عليهم".

وتابع: "حتى يكون ابنك تحت العناية والرقابة الكاملة، وفى حقوق لهذا الطفل، فلازم طفل واحد يكفى فى ظل هذه الفتن المقيمة التى دخلنا فيها".

ما حكم ألعاب المراهنات على الانترنت؟

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور حول حكم ألعاب المراهنات التى انتشرت بشكل كبير على الانترنت ويقوم بالدخول فيها شباب كثيرين، وفى ناس بتحللها لأنها فى الغرب؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الأحد: "جماهير الفقهاء على حرمة ذلك سواء كان هنا أو هناك، وأبو حنيفة يقول إن كل العقود الفاسدة فى ديار غير المسلمين مباحة، لكنه اشترط أن تكون أنت هناك".

وتابع: "أن تكون أنت هنا فى ديار المسلمين فيجب أن تتعامل بما يتفق مع تعاليم شريعة المسلمين".

برنامج نور الدين، الذى يعرض خلال شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.