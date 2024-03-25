ملابس محتشمة.. نيكول سابا تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة نيكول سابا، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت نيكول سابا، مرتدية بنطالا واسعا باللون الأسود مع توب بنقشة التايجر، ونسقت معهم جاكيت طويل وأنيق باللون الأسود ذا تصميم بسيط وراقي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نيكول سابا، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت اللون البيج الناعم للشفاه.

كما اختارت نيكول سابا، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نيكول سابا