قفطان أنيق.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بإطلالة محتشمة

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة.

وتألقت حنان مطاوع، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأسود، ونسقت معه قفطانا باللون الأبيض ذا نقوشات باللون الذهبي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت حنان مطاوع، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت حنان مطاوع، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور حنان مطاوع