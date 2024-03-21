رفقة والدتها.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا | شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها بصور جديدة لها رفقة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت هنا الزاهد، مرتدية توب بسيط باللون الأزرق مع قميص أنيق باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هنا الزاهد