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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ملابس كاجوال.. هبة مجدي تتألق رفقة والدتها| شاهد

هبة مجدي
هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألقت هبة مجدي، مرتديه بنطال جينز بسيط باللون الازرق ونسقت معه قميص بسيط باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هبة مجدي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت هبة مجدي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وإليكم صور هبة مجدي 

هبة هبه مجدى صور هبه مجدى إطلالات هبة مجدي اخبار هبة مجدي

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