ملامح مختلفة.. إسعاد يونس تصدم متابعيها | شاهد

شاركت الفنانة إسعاد يونس، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة.

وتألقت إسعاد يونس، مرتدية عباءة أنيقة وناعمة باللون الازرق ذا نقوشات مميزة ومختلفة تكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إسعاد يونس، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت إسعاد يونس، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور إسعاد يونس