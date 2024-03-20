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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ألوان غريبة.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملابسها| شاهد

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت هند عبد الحليم، مرتديه بنطال باللون البرتقالي مع توب من نفس اللون، ونسقت معهم بالطو طويل باللون الفوشيا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هند عبد الحليم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت هند عبد الحليم، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور هند عبد الحليم 

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