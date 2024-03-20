إطلالة مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها | شاهد

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت غادة عبد الرازق، مرتديه جيب جلد بتصميم مختلف ولافت، ونسقت معها بلوفر ناعم باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت غادة عبد الرازق، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور غادة عبد الرازق