ملابس كلاسيكية.. فرح الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

نشرت الفنانة فرح الزاهد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وأطلت فرح الزاهد، مرتديه بنطال كلاسيك باللون الاسود، ونسقت معه جاكيت كلاسيكي أنيق باللون الأسود مع تطريز باللون الفضي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت فرح الزاهد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت فرح الزاهد، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت الذي يبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور فرح الزاهد