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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

قوام ممشوق.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وتألفت ليلى علوي، مرتدية بنطال أنيق باللون الأسود، ونسقت معه بلوفر كاجوال باللون الأبيض ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ليلى علوي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ليلى علوي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم فيديو ليلى علوي: 

https://www.instagram.com/reel/C4xqT5JIJnW/?igsh=MTNiOHVqbGMxZGR3OQ==

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