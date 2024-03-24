دعاء النصف من رمضان.. 10 أدعية تنجيك من الكرب

لاشك أن دعاء النصف من رمضان 2024 ، يعد أحد أهم بوابات الفرج والخير والسعادة، لأنه من الأدعية المستجابة التي تفتح لها السماء أبوابها على مصرعيها، ومن ثم لا يمكن لعاقل أن يفرط في دعاء النصف من رمضان 2024 ، الذي يحين وقته خلال دقائق قليلة ، حيث تبدأ ليلة النصف من رمضان مع أذان مغرب اليوم الأحد، وتمتد إلى فجر الغد.

ولا يستغني أحد عن دعاء النصف من رمضان، خاصة أنه يجمع فضيلتين عظيمتين، وهما: فضل الشهر ، وساعات السحر بالليل؛ فشهر رمضان من الأوقات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء وكذلك وقت السحر ، وهو ما يجعل دعاء النصف من رمضان من الأدعية المستجابة التي لا ترد .

دعاء النصف من رمضان 2024

اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِ النصف من رمضان، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ .

اللَّهُمَّ في النصف من رمضان ، افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.

اللهم أنه النصف من رمضان ، فارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ ، وَ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ.

اللَّهُمَّ في النصف من رمضان ، لَا تُؤَاخِذْنِي بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ.

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَ أَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِي النصف من رمضان لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَ اقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ الْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ.

دعاء ليلة النصف من رمضان 2024

وورد في دعاء ليلة النصف من رمضان 2024 عدة ادعية في ليالي رمضان لتفريج الهموم والكروب، مأثورة وواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن دعاء ليلة النصف من رمضان 2024 لتفريج الهم ، ما يلي:

1- اللهم إنها ليلة النصف من رمضان فلا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين، اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

2- اللهم أنها ليلة النصف من رمضان فأعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري، إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

3- اللهم أنها ليلة النصف من رمضان فسخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

النصف من رمضان 2024 اليوم

وحددت دار الإفتاء المصرية، النصف من رمضان 2024 اليوم ، حيث كانت قد استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، مغرب الأحد التاسع والعشرون من شهر شعبان 1445 هـ، الذي وافق 10 من مارس 2024م ، وبناءً عليه حسمت بأن أول أيام رمضان 2024 كان يوم الإثنين الموافق 11 من مارس 2024 م، وعليه فإن ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم الأحد الموافق 14 من رمضان 1445 هـ، و24 من مارس 2024 م ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية ووفقاً لما أعلنه الحساب الفلكي.

وبالتالي فإن ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم ، بالتحديد فإنها تبدأ بعد دقائق من مغرب اليوم الأحد الرابع عشر من رمضان و25 من مارس 2024 وهو ليلة النصف من رمضان، وهذا يحدد أنه من المقرر أن تبدأ ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم من المغرب وتمتد حتى أذان فجر غد الإثنين.