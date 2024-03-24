بقيادة الأسطورة لوكا مودريتش | منتخب كرواتيا يزور الأهرامات

زارت بعثة منتخب كرواتيا بقيادة الأسطورة لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني أهرامات الجيزة، في جولتهم للتعرف على المعالم السياحية والأثرية في مصر.

ويتواجد منتخب كرواتيا في مصر لخوض بطولة كأس عاصمة مصر الودية، حيث يواجه منتخبنا الوطني في النهائي الثلاثاء المقبل.

يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن نظيره الكرواتى فى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الأولى عقب تخطى كل منهما منتخبى نيوزيلندا وتونس.

موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا

يلتقى منتخب مصر مع كرواتيا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 26 من شهر مارس الجارى، على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء.



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