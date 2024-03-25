كيفية التوبة في شهر رمضان.. استغفر عن أصغر الذنوب

كيفية التوبة في شهر رمضان ، تتنزل في شهر رمضان الكريم الرحمة والمغفرة وتتضاعف فيه الحسنات وتسلسل الشياطين، وتمحى فيه الخطايا والذنوب، والمسلم المخلص يدرك أهمية هذا الشهر ويجتهد ، والتوبة مطلوبة في أي وقت وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلُّ ابنِ آدمَ خطَّاءٌ ، وخيرُ الخطًّائين التوابون، والتوبة في شهر رمضان على المسلم أن يحرص عليها، وتكون نيته هي التوبه والرجوع خاضعا تائبا لأوامر ربه، نادما على كل مافعله من معاصي وذنوب، مبتعدا عما نهى الله عز وجل ويكون ذلك بنية خالصة، ورحمة الله وسعة كل شيء أخبر الله -تعالى- على لسان رسوله محمد -صلّى الله عليه وسلّم- بفرحه بذلك، فقال: (لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِن أَحَدِكُمْ إِذَا اسْتَيْقَظَ علَى بَعِيرِهِ، قدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضِ فلاةٍ".

وعلى المسلم التوبة في شهر رمضان، وأن يندم على كل ما فعله ذنوب وألا يعود إليها وأن يعيد الحقوق لأصحابها ويلزم كثرة الاستغفار مع التوبة، قال الله -تعالى-: (وَيا قَومِ استَغفِروا رَبَّكُم ثُمَّ توبوا إِلَيهِ يُرسِلِ السَّماءَ عَلَيكُم مِدرارًا وَيَزِدكُم قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُم وَلا تَتَوَلَّوا مُجرِمينَ).

وفي رمضان شهر الغفران يتجدد فيه الإخلاص فهو فرصة من خلالها يتدرب المسلم على الصبر، وفيه تدريب على حسن الأخلاق، وفي الصيام بعد عن الشهوات ، وفي أخلاق الصائمين سكينة، قال تعالى في قوله تعالى (تُوبُوا إِلَى اللَّـهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

كيفية التوبة في شهر رمضان

كيفية التوبة في شهر رمضان ، في هذا الشهر العظيم فرصة حتى يثلج العبد العلاقة بينه وبين ربنه، لأنه شهر يستطيع الإنسان فيه أن يقلع عن الذنوب، والمعاصي، فليس التوبة في رمضان هي فقط الأمر المطلوب ولكن شكر الله عز وجل على نعمة وعلى كرمه فاعتياد النعم يجعل الإنسان ينسى حقها ووجوب شكر الله عليها، قال الله -تعالى-: (وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا قَريَةً كانَت آمِنَةً مُطمَئِنَّةً يَأتيها رِزقُها رَغَدًا مِن كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَت بِأَنعُمِ اللَّـهِ فَأَذاقَهَا اللَّـهُ لِباسَ الجوعِ وَالخَوفِ بِما كانوا يَصنَعونَ).

وفي رمضان شهر التوبة، علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا نستبيح المحرمات أو ننكرها ونوجه كل من يفعل الشر أو يعصي أو يعتدي على غيره بالتوبة والرجوع عما يفعل وأن يحرص على التوبة الخالصة حتي غفر الله له في شهر المغفرة، وباب الله مفتوح في كل وقت لكل مذنب ، واستغلال رمضان شهر التوبة يكون في كل دقيقة وألا نهدر وقت هذ الشهر، خاصة وأن دقائقه معدودة علينا استغلاله في كل عمل يقربنا إلى الله عز وجل أبسطها قراءة القرآن الكريم وترديد اللسان بالاستغفار واستثمار ذلك جيدا في شهر المغفرة، وأن تناجي ربك وتدعوه وتضرع إليه حتى يغفر ما مضى، ولا نغفل عن كل ما ينفع وأن نشغل لساننا بذكر الله وأن نحرص على أذكار الصباح والمساء وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من آفات اللسان اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِن شرِّ سمعي، ومِن شرِّ بصَري، ومِن شرِّ لِساني.



رمضان شهر التوبة

رمضان شهر التوبة ، علينا أن نتوب من أصغر الذنوب على سبيل المثال الغيبة والنميمة والكذب والافتراء والرياء، ففي هذه الأمور علينا التخلص منها والتوبة، وورد حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سأل معاذ بن جبل -رضي الله عنه- رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فقال: (يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : ثكلتك أمك يا مُعاذٍ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم) ونهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام الفاحش البذيء، فقال: (ليسَ المؤمنُ بالطَّعَّانِ ولا اللَّعَّانِ ولا الفاحشِ ولا البَذيءِ)

على كل مسلم أن يكون حريصا على أن ينزه لسانه عن الكذب أو اللغو في ما ليس يعنيه أو الوقوف في فخ الغيبة والنميمة، ففهي الصفات إحباط وتقود لسخط الله عز وجل.

دعاء شهر رمضان

أيام شهر رمضان علينا أن نستقبلها بالأدعية ، وأن نحرص على استغلال واستقبال هذا الشهر الكريم بوجبات روحانية ، فهو شهر في العام الواحد، نستقبله بالدعاء ونحرص على استغلال كل دقيقة في هذا الشهر بالأذكار والصلاة على سيدنا النبي.

- اللهم انى اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم ات نفسى تقواها زكها انت خير من زكاها انك وليها ومولاها

اللهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة.

- ويستحب أن نقول أيضا اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين.

-اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا ارحم الراحمين.

-اللّهُمَّ ، إنِّي أُشْهِدُكَ كَمَا تَقُولُ: وَفَوْقَ ما يَقُولُ القَائِلُونَ: وَأَشْهدُ أَنَّكَ كَمَا شَهِدْتَ لِنَفْسِكَ ، وَشَهِدَتْ لَكَ مَلَائِكَتُكَ ، وَأَوُلُو العِلمِ بِأَنَّك قَائمٌ بِالقِسْطِ ، لا إله إلاَّ أَنْتَ ، وَكَمَا أَثْنَيْتَ على نَفْسِكَ سُبْحَانَكَ ، وَبِحَمْدِك ،اللّهُمَّ ، أَوْسِعْ عَلَيَّ في رِزْقِي ، وَامْدُدْ لي في عُمْري ، وَاجْعَلْني مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ ، وَلا تَسْتَبْدِلْ بي غَيْري ،يا عَلِيٌّ ، يا عَظِيمُ ، يا رَحْمنُ ، يا رَحِيمُ ، يا سَامِعَ الدَّعَوَاتِ ، وَيا مُعْطِيَ الخَيْرَاتِ ، صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَاعْطِني مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، ما أَنْتَ أَهْلُهُ ، وَاصْرِفْ عَنِّي من شَرِّ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، ما أَنْتَ أَهْلُهُ ، وَأَذهِبْ عَنِّي الهم والغم والكرب والبلاء،وامنن على ومن أحب بوافر الجود والعطاء.

-سبحانك يامن لايعجزك شئ فى الأرض ولا فى السماء،اللّهُمَّ ، أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الحَلَالِ ، ما أَكْفِي بِهِ وَجْهِي ، وَاُؤدِّي بِهِ عَنِّي أَمَانَتِي ، وَأَصِلُ بِهِ رَحِمي ، وَيَكُونُ عَوْنا على شكرك وطاعتك فى حياتى وذخرا لى عندك بعدمماتى،وسترا لى ولذريتى تغننا به من فضلك عمن سواك.

- اللهم يامن اليه ملجأ العباد في المهمات , واليه يفزع الخلق في الملمات , ياعالم الجهر والخفيات , يامن لا تخفى عليه خواطر الاوهام , وتصرف الخطرات , يا ربَّ الخلائق والبريات , يامن بيده ملكوت الارضين والسماوات اجعلني ممن نظرت اليه فرحمته

- اللهم ببركة هذه الأيام المباركة حول قلوبنا وأحوالنا تحولا يرضيك وترضى به عنا ،اللهم ببركة هذه الأيام المباركة حول قلوبنا إليك تحولا يرضيك وترضى به عنا.

اللهم ببركة هذه الأيام المباركة حول قلوبنا إليك تحولا يرضيك وترضى به عنا. بفضلك ومنك يالله .وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم