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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ملتقى رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر: الرحمة تنشر المحبة والمروءة بين الناس فيتوحد المجتمع

الجامع الازهر
الجامع الازهر

عقد الجامع الأزهر فعاليات ملتقى الظهر (رمضانيات نسائية)، برواق الشراقوة، تحت عنوان" الإسلام دين الرحمة"، شارك فيه أ.د/ هبة عوف، أستاذ مساعد بقسم التفسير بجامعة الأزهر، ومنى يونس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتورة حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر.

قالت أ.د. هبة عوف، إنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن رمضان هو شهر الرحمة، والإسلام مبني على الرحمة وتحقيق الألفة بين الناس، والرحمة خلق حميد، وهي تعني الرأفة والرقة واللين في التعامل مع الكائنات التي يعيش معها الإنسان، فهي خلق كريم، وصفة نبيلة، تصدر من قلب شفاف يفيض بالعطاء، فيشمل كل كائن حي بالحب والعطاء، والعون والمساعدة، والمشاركة في الأفراح والآمال والآلام.

وأوضحت الأستاذ المساعد بقسم التفسير بجامعة الأزهر، أن الرحمة تنشر المحبة والمروءة بين الناس، فيتوحد المجتمع ويُصبح مُجتمعًا واحدًا، كما تزيد من قوة الترابط الأسري، وإيجاد مجتمع متراحم متعاون يدعو إلى نشر وتحقيق السلام العالمي، والراحمون يحبهم الناس، ويألفونهم، ويودون الاقتراب منهم، ومن آثار الرحمة التحلي بأخلاق الأنبياء والمرسلين، فضلا على أن الرحمة ركيزة من أهم الركائز التي يقوم عليها المجتمع، فهي تساعد على توطيد علاقة أبناء المجتمع الواحد.

من جانبها بيّنت منى يونس، أن الله بعث رسولنا الكريم محمد ﷺ ليتمم مكارم الأخلاق ومن ضمن هذه الأخلاق خلق الرحمة فقال ﷺ " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ"، فخلق الرحمة مبدأ إسلامي وإنساني في الوقت ذاته، وهي خلق فطري قال تعالي : " وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ " ، ولقد جاء رسول الإسلام بالرحمة فقال تعالي في كتابه الكريم : " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ " أي أن الرحمة لم تقتصر علي رحمة الإنسان بأخيه الإنسان فقط بل شملت الإنسان والحيوان والطيور بل والنباتات.

وأضافت عضو المركز العالمي للفتوى اننا نرى هذه الرحمة مسطرة في مواقف من سيرة النبي محمد الشريفة المطهرة فرحمته بالبشر سطرها موقفه مع أهل مكة يوم فتحها ، وأما عن رحمته بالحيوان أن الجمل بكي للرسول ﷺ من شدة ما يشق عليه صاحبه، ومن رحمته بالطير أنه نهي أن يحول بين طير وولدة ودليل ذلك «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا»، وأما رحمته بالجماد أنه احتضن جزع النخل الذي كان يخطب إليه قبل انتقاله إلي المنبر.

من جهتها بدأت الدكتورة حياة العيسوي حديثها بقول الله- تعالى-: " قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ "، موضحة أن الكل يعطي غيره شيئا من النصائح تُعينه على أداء مهمته على أكمل أوجه، فما بالك إنْ كانت الرحمة من الخالق الذي خلق الخلق؟ وما بالك إذا كانت رحمة الله لخير خَلْقه سيدنا محمد ﷺ؟ إنها رحمة شاملة شافية راضية مرضية عامة لجميع العالمين، وهذه منزلة كبيرة عالية ؛ لأنه ﷺ أشرف الأنبياء وأكرمهم وخاتمهم، فلا وَحْي ولا رسالة من بعده، ولا إكمال.

وبيّنت الباحثة بالجامع الأزهر أن الله خاطب سيدنا محمد ﷺ بقوله: " وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ "، فرحمة الله تعالى بمحمد ليست رحمة خاصة به، وهذه منزلة كبيرة، ومن رحمة الله عز وجل أن جعل لنا تشريعاً؛ لأنه لو تركنا لاتبعنا أهواءنا ولذلك يقول الحق: " وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأرض يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ الله..."، فقد جاء التشريع الإسلامي لينمي في صاحب الفطرة السليمة فطرته أو يؤكدها له.
ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات إلى ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.

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