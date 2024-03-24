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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ناهد السباعي تثير الجدل بـ فستان مجسم | شاهد

ناهد السباعي
ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وظهرت ناهد السباعي، مرتدية فستانا مجسما باللون الزيتي ذا تصميم بسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

كما فضلت ناهد السباعي، أن تترك شعرها البني الطويل مسندلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الناعمة التي تبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ناهد السباعي، في المكياج على الالوان الترابية والبنية التي تكشف جمال عيونها، كما اختارت أحمر للشفاه باللون البني الفاتح ليكشف عن جمال انوثتها. 

وإليكم صور ناهد السباعي 

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