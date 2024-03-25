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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تفاصيل زيادة عائد حساب يوم بيوم التراكمي لـ19% ببنك ناصر ورفع فوائد الشهادات الاستثمارية

صدى البلد

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إن لجنة الأصول والخصوم ” الإليكو ” بالبنك عقدت اجتماعا لبحث أسعار العائد على الشهادات والودائع التي يطرحها البنك الذي يحرص على تقديم باقة مميزة من الأوعية الادخارية لكافة العملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، بما يتلاءم مع مختلف الاحتياجات، حيث تقرر رفع عائد حساب " يوم بيوم " ذو العائد التراكمي إلى 19% ويزيد معدل العائد بزيادة الشرائح المودعة بعد الإقبال الذي شهده بنك ناصر على فتح الحساب والذي يعكس رغبة العملاء في البحث عن خيارات استثمارية آمنة ومربحة.
 

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بعائد يصل إلى 24.25%.. رسميا بنك ناصر يرفع عائد جميع الشهادات الاستثمارية|تفاصيل

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بنك ناصر: زيادة عائد حساب يوم بيوم التراكمي لـ19% ورفع فوائد الشهادات الاستثمارية

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بنك مصر يصدر من جديد شهادة ادخار بأعلى عائد سنوي.. تفاصيل

تفاصيل زيادة عائد حساب يوم بيوم التراكمي لـ19% في بنك ناصر


 ويعد حساب يوم بيوم فرصة استثمارية تلبي رغبات واحتياجات العملاء، حيث يتمتع بمميزات عديدة، إذ يمكن السحب والإيداع يوميًا ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نصف مليون جنيه وبدون حد أقصى للأفراد والهيئات .
 
وأكدت القباج أنه استمرارا لحرص بنك ناصر واهتمامه بكافة فئات المجتمع خاصة كبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم كونه يتميز عن غيره من البنوك كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد تقرر رفع عائد شهادة "رد الجميل" المخصصة لكبار السن لتصبح 24.25% سنويا لمدة 3 سنوات و22.25٪؜ شهريا، هذا بالإضافة إلي إصدارها لمدة سنة واحدة بعائد 22% سنويا و20.50% شهريا .
 

تأسيس قاعدة قوية وثقة كبيرة


وأفاد الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر أنه في خلال سنوات عديدة استطاع البنك تأسيس قاعدة قوية وثقة كبيرة داخل السوق المصرفي المصري، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها لعملائه ومن خلال العديد من المبادرات التي أطلقها البنك وتستهدف رفع وعي عملائه المالي وتعزيز ثقافة الادخار لديهم،  حيث تقرر رفع كافة عوائد الشهادات الاستثمارية التي يقدمها البنك والتي يقدمها بدوريات صرف متنوعة ما بين الشهري والربع سنوي والسنوي حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.
 
وأوضح أن بنك ناصر يقدم شهادة بعائد تراكمي 25% لمدة 3 سنوات وبعائد تراكمي 24%  لمدة 18 شهرا  كما يستمر في تقديم شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بمعدل عائد 24% سنويًا و بعائد 22.50% ربع سنوي و 22% شهريا .

بنك ناصر العائد أسعار العائد الشهادات الودائع

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تفاصيل زيادة عائد حساب يوم بيوم التراكمي لـ19% ببنك ناصر ورفع فوائد الشهادات الاستثمارية

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