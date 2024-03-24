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بعائد يصل إلى 24.25%.. رسميا بنك ناصر يرفع عائد جميع الشهادات الاستثمارية|تفاصيل

بنك ناصر يرفع عائد
بنك ناصر يرفع عائد جميع الشهادات الاستثمارية

قرر بنك ناصر الاجتماعي اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2024، رفع عائد حساب «يوم بيوم» ذو العائد التراكمي إلى 19%، ويزيد معدل العائد بزيادة الشرائح المودعة وذلك بعد الإقبال الذي شهده بنك ناصرعلى فتح الحساب والذي يعكس رغبة العملاء في البحث عن خيارات استثمارية آمنة ومربحة، بالإضافة إلى رفع عائد شهادة «رد الجميل» المخصصة لكبار السن لتصبح 24.25% سنويًا لمدة 3 سنوات و22.25٪؜ شهريًا.

أسعار العائد على الشهادات والودائع

وفي هذا الصدد، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن لجنة الأصول والخصوم «الإليكو» بالبنك عقدت اجتماعًا لبحث أسعار العائد على الشهادات والودائع التي يطرحها البنك الذي يحرص على تقديم باقة مميزة من الأوعية الادخارية لكافة العملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، بما يتلاءم مع مختلف الاحتياجات.

وأضافت القباج أن لك يأتي استمرارًا في حرص البنك واهتمامه بكافة فئات المجتمع خاصة كبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم كونه يتميز عن غيره من البنوك كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.

زيادة العائد التراكمى لحساب يوم بيوم ومميزاته:

يعد حساب يوم بيوم فرصة استثمارية تلبي رغبات واحتياجات العملاء، حيث يتمتع بمميزات عديدة، إذ يمكن السحب والإيداع يوميًا ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نصف مليون جنيه وبدون حد أقصى للأفراد والهيئات وقد تقرر رفع عائد حساب «يوم بيوم» ذو العائد التراكمي إلى 19%.

شهادة «رد الجميل»:

- تقرر رفع عائد شهادة «رد الجميل» المخصصة لكبار السن لتصبح 24.25% سنويا لمدة 3 سنوات و22.25٪؜ شهريا، بالإضافة إلى إصدارها لمدة سنة واحدة بعائد 22% سنويا و20.50% شهريا .

- ومدة شهادة رد الجميل، سنه وتبدأ من تاريخ الإيداع.
- السن 60 سنة فأكثر
- قيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها حتى 2 مليون جنيه.

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من ناحية أخرى، أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أنه في خلال سنوات عديدة استطاع البنك تأسيس قاعدة قوية وثقة كبيرة داخل السوق المصرفي المصري، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها لعملائه ومن خلال العديد من المبادرات التي أطلقها البنك وتستهدف رفع وعي عملائه المالي وتعزيز ثقافة الادخار لديهم، حيث تقرر رفع كافة عوائد الشهادات الاستثمارية التي يقدمها البنك والتي يقدمها بدوريات صرف متنوعة ما بين الشهري والربع سنوي والسنوي حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.

شهادات بنك ناصر الاجتماعي:

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن بنك ناصر يقدم شهادة بعائد تراكمي 25% لمدة 3 سنوات وبعائد تراكمي 24% لمدة 18 شهرا، كما يستمر في تقديم شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بمعدل عائد 24% سنويًا وبعائد 22.50% ربع سنوي و22% شهريا.

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شهادات بنك ناصر السنوية بعائد 20%

من ضمن تلك الشهادات شهادات بنك ناصر السنوية بعائد 20% التي تم طرحها يناير الماضى والتي تتميز بما يلى:

تتميز شهادة بنك ناصر السنوية 20% أنها بمعدل صرف شهري ومدتها لمدة 3 سنوات، وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية كما أن الشهادة مميزة للأفراد الباحثين عن دخل ثابت لفترة طويلة.

كما يوفر البنك إعفاء من مصاريف فتح الحساب لمدة 3 أشهر، وصرف بطاقة خصم مباشر لأول مرة ويمكن استخدامها في كل أنواع المدفوعات وفقا لاحتياجات الأفراد، وتبدأ من 1000 جنيه فقط.

الاستعلام عن شهادات بنك ناصر

خصص بنك ناصر الرقم المختصر 16868 للاستفسار عن الشهادات والتعرف على آراء واستفسارات العملاء فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها وهذا الرقم متاح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

والجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقي «تنمية الأسرة» و«كبار السن»، بواقع 5 مليارات لكل صندوق، وذلك خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، الخميس، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدا لدعم هذه الصناديق.

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