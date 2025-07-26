انتبه .. معلومات ماتعرفهاش عن نقص الحديد.. واحترس هذه أطعمة تسبب الأنيميا

يسبب نقص الحديد المعروف ب الانيميا مشاكل عديدة منها التعب، والشحوب، والضعف، والدوار، والصداع، وأعراضًا أخرى وإذا لم تُعالج هذه المشكلة، فقد تُؤدي إلى قصور القلب.

و فقا لما جاء في موقع ummhealth يُعدّ اتباع نظام غذائي غني بالحديد إحدى الخطوات التي تُساعد في علاج هذه المشاكل أو الوقاية منها.

هل النظام الغذائي علاج جيد



من المهم اتباع نظام غذائي صحي. ولكن إذا انخفض مخزون الحديد في جسمك بشكل كبير، فقد لا تكفي زيادة كمية الحديد التي تحصل عليها من الأطعمة لاستعادة مستواه. قد ينصحك طبيبك أيضًا بتناول مكملات الحديد أو العلاجات الطبية.

اطعمة تعالج الأنيميا ونقص الحديد

يأتي الحديد في شكلين أساسيين: الهيم واللاهيم. تحتوي الأطعمة الحيوانية على كلٍّ من الحديد الهيم واللاهيم، بينما تحتوي الأطعمة النباتية على الحديد اللاهيم فقط.

يمتص جسمك الحديد الهيمي بسهولة أكبر من الحديد غير الهيمي، لكن كلا النوعين يساعدان على بناء مخزون الحديد في جسمك.

يوجد حديد الهيم في اللحوم والدواجن والأسماك والمحاريات واللحوم العضوية و من مصادره المحار، وكبد البقر، ولحم البقر الخالي من الدهون، والدجاج، والديك الرومي، والسلمون، والسردين.

يوجد الحديد غير الهيمي في الفاصولياء، والخضراوات الورقية الخضراء الداكنة، وغيرها من الأطعمة النباتية و من مصادره الفاصولياء البيضاء، والتوفو، والبطاطس المخبوزة، والكاجو، والزبيب، والسبانخ. كما يُضاف هذا النوع من الحديد إلى الحبوب المدعمة بالحديد، والخبز المدعم، والحبوب الأخرى.

يمتص جسمك الحديد غير الهيمي بشكل أفضل عندما تتناوله (في نفس الوجبة أو الوجبة الخفيفة) مع:

اللحوم والدواجن والأسماك أو المحار

الفواكه أو الخضروات التي تحتوي على فيتامين سي

من أفضل مصادر فيتامين سي الحمضيات كالبرتقال والجريب فروت، وعصائر الحمضيات، والكيوي، والفلفل الأخضر والأحمر ومن المصادر الأخرى الشمام، والفراولة، والبطاطس المخبوزة، والبروكلي، والطماطم كما تحتوي بعض الأطعمة والمشروبات على فيتامين سي مضاف ويُرجى مراجعة ملصقات المنتجات الغذائية.

احرص على اتباع نظام غذائي صحي للقلب و هذا يُحسّن صحتك العامة، وقد يُقلل من خطر إصابتك بمضاعفات القلب وتناول تشكيلة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

أضف أطعمة بروتينية صحية، مثل اللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، والأسماك، والبيض، والفاصوليا، والتوفو، والمكسرات و اختر الحليب ومنتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم.

الأطعمة يجب تجنبها



القهوة والشاي الأسود يقللان من امتصاص الحديد وتجنبهما خاصةً مع الوجبات.

قلل من تناول الأطعمة التي لا تُناسب نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب ويشمل ذلك الأطعمة الغنية بالصوديوم والدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكريات المضافة والابتعاد عن الكحول.

