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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك مصر يصدر من جديد شهادة ادخار بأعلى عائد سنوي.. تفاصيل

بنك مصر
بنك مصر

قرر بنك مصر إعادة اصدار شهادة "ابن مصر" الادخارية ثلاث سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة وذلك لتلبية احتياجات العملاء؛ وعليه فقد تم إقرار ثلاثة إصدارات بدورية صرف العائد سنويا / ربع سنويا / وشهريا.

 

وقال البنك إن العوائد السنوية تصل الي 30٪؜للسنة الأولى، و25٪؜ للسنة الثانية، و20٪؜ للسنة الثالثة.

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كما تصل العوائد بدورية صرف ربع سنويا الي 27٪؜للسنة الأولى، و23٪؜للسنة الثانية، و19٪؜ للسنة الثالثة، كما تصل العوائد بدورية صرف شهريا إلي 26٪؜للسنة الأولى، و22.5٪؜ للسنة الثانية، و19٪ ؜للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة اعتبارا من اليوم 6 مارس2024.

كما تم  تعديل سعر العائد على شهادة "القمة" ثلاث سنوات ذات العائد الثابت، ٪؜سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس2024 بدلامن19٪ ؜بدورية صرف العائد شهريا.

ومع استمرار اصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي27٪؜ تصرف بنهاية المدة و23.5٪؜ تصرف العائد شهريا.

 

وجديرا بالذكر ان فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، هذا ويمكن شراء الشهادات ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 6 مارس 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.

 

كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.

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