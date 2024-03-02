يخدم 7 محافظات|«شفاء الأورمان» تكشف تفاصيل أكبر بنك دم في صعيد مصر

قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، اليوم، إن المؤسسة لديها عدد 2 مستشفى في الأقصر، أحدهما لعلاج سرطان الكبار وأخرى للأطفال على مساحة 60 ألف متر بسعة تصل إلى 180 سريرًا.

وأوضح "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن المؤسسة تحتاج خلال العمليات إلى الكثير من أكياس الدم، كاشفًا عن أنه خلال اسبوع أو 10 أيام سيتم افتتاح أكبر بنك دم في صعيد مصر حيث سيخدم كافة مستشفيات الصعيد.

وأشار إلى أن المركز سيقوم بتغطية 7 محافظات يتراوح تعدادهم بين 15 و 20 مليون نسمة وأن أهالي الصعيد دائمًا ما يتواصلون مع هذه الحملات، موضحًا أن في كل محافظات مصر تُوجد مستشفى جامعي وأخرى حكومي وهناك دائمًا شكاوى من نقص أكياس الدم في المستشفيات.