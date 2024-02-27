عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس بنك مصر: صفقة رأس الحكمة لها أهمية كبيرة لضبط سوق الصرف

محمد الأتربي، رئيس
محمد الأتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر

أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، أن القطاع المصرفي المصري صلب، واستطاع أن يتجاوز العديد من التحديات، مشيرا إلى أنه بعد القيام بتحويلات من صفقة رأس الحكمة، ستساهم في الحد من السوق الموازية.

 

وقال محمد الأتربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المؤشرات المالية تصب في صالح القطاع المصرفي، مؤكدا أن صفقة رأس الحكمة لها أهمية كبيرة لضبط سوق الصرف.

 

توفير العملة الصعبة

وتابع رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، أن مصر ستتمكن من عبور أزمة توفير العملة الأجنبية، وفي القريب العاجل سيتم الإنتهاء من السوق الموازية، طالما ستقوم البنوك بتوفير إحتياجات العملاء من توفير العملة الصعبة.

بنوك مصر القطاع المصرفي المصري صفقة رأس الحكمة السوق الموازية القطاع المصرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

ترشيحاتنا

الحوار الاقتصادي.. 6 ملفات عاجلة على طاولة جلسة التعامل مع الدين الخارجي

مش مخطوف.. زوجة حلمي بكر ترد على الاتهامات الموجهة إليها

من جانب واحد| الأهلي يضرب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

سداد 2.7 مليون دولار لفك القيد بنادي الزمالك.. تفاصيل جديدة

هبوط مستمر| الدولار يقترب من سعره في السوق الرسمي.. رقم غير متوقع

رئيس بنك مصر: صفقة رأس الحكمة لها أهمية كبيرة لضبط سوق الصرف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 فئات.. اللفت يسبب مشاكل خطيرة لهؤلاء الأشخاص

فردية وجماعية.. طرح بوسترات مسلسل "المداح أسطورة العودة"

رمت نفسها| والدة ضحية حادث الشروق تكشف تفاصيل جديدة.. ماذا حدث؟

جون شتاينبك الحاصل على نوبل..حرق جسده وحظرت أشهر رواياته عناقيد الغضب

فيديو

الحق أبوك في أيامه الأخيرة..نجل حلمي بكر يتهم زوجة أبيه بتعذيب الموسيقار

السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط| فيديو وصور

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ