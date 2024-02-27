رئيس بنك مصر: صفقة رأس الحكمة لها أهمية كبيرة لضبط سوق الصرف

أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، أن القطاع المصرفي المصري صلب، واستطاع أن يتجاوز العديد من التحديات، مشيرا إلى أنه بعد القيام بتحويلات من صفقة رأس الحكمة، ستساهم في الحد من السوق الموازية.

وقال محمد الأتربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المؤشرات المالية تصب في صالح القطاع المصرفي، مؤكدا أن صفقة رأس الحكمة لها أهمية كبيرة لضبط سوق الصرف.

توفير العملة الصعبة

وتابع رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، أن مصر ستتمكن من عبور أزمة توفير العملة الأجنبية، وفي القريب العاجل سيتم الإنتهاء من السوق الموازية، طالما ستقوم البنوك بتوفير إحتياجات العملاء من توفير العملة الصعبة.