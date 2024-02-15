642 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات 23.5 و27% في بنكي مصر والأهلي

بلغت حصيلة بيع الشهادات ذات العائد 23.5و 27% داخل بنكي مصر والأهلي التابعين للحكومة لنحو 642 مليار جنيه منذ طرحهما قبل شهرين ونصف وحتي الآن.

أعلن محمد الاتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، عن وصول حصيلة بنكه لنحو 227 مليار جنيه شاملا بذلك شهادتي 23.5% ذات العائد الشهري و ال27 % ذات العائد السنوي.

وفي البنك الأهلي أكبر بنوك الحكومة والذي وصلت حصيلته 415 مليار جنيه جراء طرح الشهادتين.

وفي وقت سابق أعلنا بنكا مصر والأهلي المصري، شهاداتي ذات عائد سنوي نسبته 27% و شهري نحو 23.5%، بقيمة اكتتاب تبدأ من 1000جنيه.