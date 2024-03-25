أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين

تباينت أسعار العملات الأجنبية على مدار تعاملات الأسبوع بينما واصل الدولار تراجعه في البنوك ليسجل في المتوسط 46.62 جنيه.

وننشر خلال السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الاثنين 25 مارس 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الاثنين نحو 46.54 جنيه للشراء و 46.64 جنيه للبيع.

ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الأهلي اليوم إلى 50.27 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 58.52 جنيه للشراء و 59.11 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 51.59 جنيه للشراء 52.01 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 46.53 جنيه للشراء و 46.63 جنيه للبيع مقابل 46.70 جنيه للبيع الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بتراجع 7 قرشا.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 50.26 جنيه للشراء و50.67 للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 58.51 جنيه للشراء و59.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 51.58 جنيه للشراء 52 جنيه للبيع .

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي نحو 46.49 جنيه للشراء و 46.62 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى 50.23 جنيه للشراء و 50.39 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 58.58 جنيه للشراء و 58.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 51.77 جنيه للشراء 51.94 جنيه للبيع.