تراجع أسعار العملات الأجنبية في البنوك ختام اليوم الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية على مدار تعاملات الأسبوع بينما واصل الدولار تراجعه في البنوك ليسجل في المتوسط 46.62 جنيه.

وننشر خلال السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الأحد 24 مارس 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع .

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد نحو 46.54 جنيه للشراء و 46.64 جنيه للبيع مقابل 46.72 جنيه للبيع الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بتراجع 8 قرشا.

ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي اليوم إلى 50.27 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو58.52 جنيه للشراء و59.11 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 51.59 جنيه للشراء 52.01 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 46.53 جنيه للشراء و 46.63 جنيه للبيع مقابل 46.70 جنيه للبيع الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بتراجع 7 قرشا.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 50.26 جنيه للشراء و50.67 للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 58.51 جنيه للشراء و59.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 51.58 جنيه للشراء 52 جنيه للبيع .

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي نحو 46.49 جنيه للشراء و 46.62 جنيه للبيع مقارنة 46.74 جنيه سعر إغلاق الماضي الخميس ختام تعاملات الأسبوع بانخفاض 12 قرشا.

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى 50.23 جنيه للشراء و 50.39 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 58.58 جنيه للشراء و 58.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 51.77 جنيه للشراء 51.94 جنيه للبيع.