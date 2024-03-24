الدينار الكويتي يواصل تراجعه.. أسعار العملات العربية في مصر

تباينت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة خلال مستهل تعاملات الأسبوع، وتراجع سعر الدينار الكويتي في مصر.

وخلال السطور التالية، نرصد أسعار العملات في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي، في اليوم الأحد 24 مارس 2024، وفقا لآخر تحديثات البنوك مقارنة بأسعار الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع.

أسعار العملات العربية في البنوك

البنك الأهلي:

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد في البنك الأهلي كالآتي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري نحو 150.53 جنيه للشراء و151.66 جنيه للبيع جنيه مقارنة 152.18 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بتراجع 52 قرشا.

سعر صرف الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي عند 12.40 جنيه للشراء و12.43جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 12.68جنيه للشراء و12.70جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك الأهلي نحو 11.81جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد أعلى العملات العربية 151.29 جنيه للشراء و 151.63 جنيه للبيع مقابل 152.44 جنيه للبيع الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بتراجع 81 قرشا.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.40 جنيه للشراء و12.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.68جنيه للشراء و 12.69جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.13 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

البنك المركزي

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 151.06جنيه للشراء و 151.54 جنيه للبيع مقارنة 152.10 جنيه للبيع الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بتراجع 56 جنيه .

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 12.39 جنيه للشراء و12.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.66 جنيه للشراء و 12.69جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.74جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.