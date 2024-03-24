عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي يواصل تراجعه.. أسعار العملات العربية في مصر

تراجع الدينار الكويتي
تراجع الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة خلال مستهل تعاملات الأسبوع، وتراجع سعر الدينار الكويتي في مصر.

وخلال السطور التالية، نرصد أسعار العملات في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي، في اليوم الأحد 24 مارس 2024، وفقا لآخر تحديثات البنوك مقارنة بأسعار الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع.

 

أسعار العملات العربية في البنوك

البنك الأهلي:

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد في البنك الأهلي كالآتي: 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري نحو 150.53 جنيه للشراء و151.66 جنيه للبيع جنيه مقارنة 152.18 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بتراجع 52 قرشا.

سعر صرف الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي عند 12.40 جنيه للشراء و12.43جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 12.68جنيه للشراء و12.70جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك الأهلي نحو 11.81جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي: 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد أعلى العملات العربية 151.29 جنيه للشراء و 151.63 جنيه للبيع مقابل 152.44 جنيه للبيع الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بتراجع 81 قرشا.

سعر الريال السعودي 

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.40 جنيه للشراء و12.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.68جنيه للشراء و 12.69جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.13 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

البنك المركزي 

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي  نحو 151.06جنيه للشراء و 151.54 جنيه للبيع مقارنة 152.10 جنيه للبيع الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع  بتراجع 56 جنيه .

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 12.39 جنيه للشراء و12.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.66 جنيه للشراء و 12.69جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.74جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.

 

 

العملات العربية البنك الاهلي بنك مصر البنك المركزي الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

ترشيحاتنا

الجو متقلب.. تحذير مهم من هيئة الأرصاد الجوية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 14

3 مصابين.. معاكسة فتاة تتسبب في معركة شوارع بـ أبو النمرس

أخطر 48 ساعة على روسيا وبوتين| تفاصيل مذ.بحة كروكوس.. وحكاية الـ 11 معتقلا ومن يقف ورائهم

حاكم دارفور وقواته يتجهون إلى الخرطوم للقتال بجانب الجيش السوداني |فيديو

جراج مدينة نصر المحترق.. مفاجأة مثيرة في أقوال شهود العيان.. فيديو

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الناظر يكشف عن زيت طبيعي يغني عن منتجات التجميل

إطلالة ناعمة.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها | شاهد

كولر في مأزق.. كيف يفكر مدرب الأهلي لتعويض إمام عاشور قبل مواجهة سيمبا والزمالك

بعد انخفاضها إلى النصف.. أمين عام مصنعي السيارات يوضح سبب تراجع الأسعار

فيديو

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

الأرصاد: تنبيه عن حالة الطقس وتحذير من تخفيف الملابس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ