فريق جراحي ينقذ حياة طفلة عمرها 3 أشهر باستئصال ورم بالمخ بمستشفي المحلة العام

شهدت مستشفي المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم نجاح فريق طبي من أطباء الجراحة العامة وجراحات المخ في إنقاذ حياة طفلة عمرها 3 أشهر عقب تدخل جراحي دقيق في التعامل مع حالة المصابة والتي تعاني من استسقاء بالمخ نتيجة تراكم السائل النخاعي منذ الولاده وهي من الحالات الدقيقة التي تتطلب سرعة التعامل وخبرة جراحية متخصصة.

تفاصيل العملية الجراحية

وجاء ذلك ضمن إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات بمستشفي المحلة العام تنفيذا لتوجيهات د.رشا محمود خضر مدير مديرية الصحة بالغربية ود.فاطمه عبد المنعم وكيل مديريه الصحه بالغربية ود. مروه عبد الفتاح مدير الطب العلاجي بالمديرية ود. محمد عبد السميع مدير مستشفى المحله العام .

تحرك طبي عاجل



كما تمكن الفريق الطبي من إجراء تركيب صمام (VP Shunt)، لتصريف السائل النخاعي الزائد من تجاويف المخ إلى تجويف البريتون بالبطن، بما يساهم في تخفيف تراكم السائل وتنظيم ضغطه داخل المخ.

ملحمه إنسانية لإنقاذ حياة طفلة

وجسد الفريق الطبي ملحمه إنسانية علي الرغم صغر سن الطفله ودقة الحالة، أجريت الجراحة بنجاح، في مشهد جديد يؤكد أن الخبرة الطبية، ودقة الأداء، والعمل بروح الفريق الواحد، قادرة على صناعة الفارق في أصعب اللحظات.

كما ضم الفريق الجراحي الذي سطر الانجاز الطبي بحروف من نور كل من د. محمد سعد الفقى رئيس قسم المخ والأعصاب ود.احمد الكفافى أخصائي الجراحه العامه ود.عمرو أبو هانى اخصائى المخ والأعصاب بينما جاء أطباء قسم التخدير كل من د. فهمى الكاشف ود. شيماء الحفناوى وهيئه التمريض كل من أخصائيات كريمه مكرم وريهام جمال وهناء ابراهيم .

رفع كفاءة الخدمات الصحية

الجدير بالذكر أن ٱقسام العلاجيه والعمليات تشهد طفرة كبيرة في مجال الانجاز الطبي والعلاجي من خلال استقبال ألاف المرضي يوميا طوال فترات العمل بالعيادات والعمليات الجراحية وغيرها .