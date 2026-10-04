غدا.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة للمرة الثانية خلال 2026

تشهد سماء مكة المكرمة صباح غدٍ الإثنين 5 أكتوبر 2026، ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في تعامد القمر على الكعبة المشرفة، في ثاني مرة تحدث خلالها هذه الظاهرة خلال العام الجاري.

وحسب تقرير للجمعية الفلكية بجدة، يصل القمر عند الساعة 7:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة إلى أعلى ارتفاع له فوق الأفق، بنحو 89.87 درجة، ليصبح قريبًا جدًا من سمت الرأس فوق موقع الكعبة المشرفة.

وأوضح التقرير أن هذه الظاهرة تحدث عندما يقترب ميل القمر من خط عرض مكة المكرمة، فيمر القمر قريبًا جدًا من سمت الرأس أثناء عبوره خط الزوال المحلي.

ويكون القمر خلال الظاهرة في طور الهلال المتناقص، بنسبة إضاءة تبلغ نحو 31.8%، وعلى مسافة تقدر بنحو 372 ألفًا و253 كيلومترًا من مركز الأرض.



وأشارت الجمعية إلى أن القمر سيكون فوق الأفق وقت حدوث الظاهرة، ما يتيح إمكانية رصده في سماء الصباح، إلا أن وجود الشمس قد يجعل رؤيته أقل وضوحًا مقارنة بالتعامدات التي تحدث خلال ساعات الليل.

تعامد القمر على الكعبة المشرفة

كان أول تعامد للقمر على الكعبة المشرفة خلال عام 2026 قد وقع في 28 فبراير الماضي.

وتكتسب ظاهرة تعامد الأجرام السماوية على الكعبة أهمية فلكية وتعليمية، كما يمكن الاستفادة منها في الاستدلال على اتجاه القبلة؛ إذ يستطيع الراصد في المناطق التي يكون فيها القمر فوق الأفق استخدام اتجاهه كدليل بصري نحو مكة المكرمة.

وأكد التقرير أن هذه الطريقة تظل ذات قيمة تعليمية وفلكية، رغم توافر وسائل أكثر دقة في الوقت الحالي لتحديد اتجاه القبلة.