قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط سعري غير مسبوق.. الركود يضرب سوق العقارات الفاخرة في لندن
مناطق الكثافات الطلابية أولوية.. محافظ القاهرة يوجه بإعداد حصر شامل بقطع الأراضي المتاحة لإنشاء المدارس
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
نجم الأهلي: حذرت حسام حسن من خطورة السوشيال على علاقته بـ محمد صلاح
السعودية: مؤتمر ومعرض الحج أوائل نوفمبر بهدف تطوير منظومة الخدمات
القبض على فتاة سرقت هاتف محمول من سيدة بالإسكندرية
متى تسحب شركة الكهرباء العداد ؟ في 8 حالات وهذه خطوات تغييره
مدبولي: الاستثمار في البنية التحتية ضرورة لتمكين القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب
استقرار نسبي .. سعر الذهب عيار 21 يسجل 6130 جنيها
رقية السادات لـ"صدى البلد" : بابا أخطأ حينما وثق في الجماعات الإسلامية.. فيديو
النقل: الجامعة الدولية لهندسة وتكنولوجيا النقل مركز إقليمي للتعليم والتدريب والبحث التطبيقي
مشروع كامب نو الجديد لبرشلونة بقيمة 1.8 مليار يورو.. أرقام ضخمة وسعة تصل إلى 105 آلاف متفرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غدا.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة للمرة الثانية خلال 2026

غدا.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة في ثاني ظاهرة فلكية من نوعها خلال 2026
غدا.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة في ثاني ظاهرة فلكية من نوعها خلال 2026
فرناس حفظي

تشهد سماء مكة المكرمة صباح غدٍ الإثنين 5 أكتوبر 2026، ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في تعامد القمر على الكعبة المشرفة، في ثاني مرة تحدث خلالها هذه الظاهرة خلال العام الجاري.

وحسب تقرير للجمعية الفلكية بجدة، يصل القمر عند الساعة 7:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة إلى أعلى ارتفاع له فوق الأفق، بنحو 89.87 درجة، ليصبح قريبًا جدًا من سمت الرأس فوق موقع الكعبة المشرفة.

وأوضح التقرير أن هذه الظاهرة تحدث عندما يقترب ميل القمر من خط عرض مكة المكرمة، فيمر القمر قريبًا جدًا من سمت الرأس أثناء عبوره خط الزوال المحلي.

ويكون القمر خلال الظاهرة في طور الهلال المتناقص، بنسبة إضاءة تبلغ نحو 31.8%، وعلى مسافة تقدر بنحو 372 ألفًا و253 كيلومترًا من مركز الأرض.


وأشارت الجمعية إلى أن القمر سيكون فوق الأفق وقت حدوث الظاهرة، ما يتيح إمكانية رصده في سماء الصباح، إلا أن وجود الشمس قد يجعل رؤيته أقل وضوحًا مقارنة بالتعامدات التي تحدث خلال ساعات الليل.

تعامد القمر على الكعبة المشرفة 

كان أول تعامد للقمر على الكعبة المشرفة خلال عام 2026 قد وقع في 28 فبراير الماضي.

وتكتسب ظاهرة تعامد الأجرام السماوية على الكعبة أهمية فلكية وتعليمية، كما يمكن الاستفادة منها في الاستدلال على اتجاه القبلة؛ إذ يستطيع الراصد في المناطق التي يكون فيها القمر فوق الأفق استخدام اتجاهه كدليل بصري نحو مكة المكرمة.

وأكد التقرير أن هذه الطريقة تظل ذات قيمة تعليمية وفلكية، رغم توافر وسائل أكثر دقة في الوقت الحالي لتحديد اتجاه القبلة.

مكة المكرمة ظاهرة فلكية م تعامد القمر على الكعبة المشرفة الكعبة المشرفة تعامد الأجرام السماوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

ترشيحاتنا

وزارة الثقافة

"الثقافة": افتتاح الدورة الأولى لمعرض شلاتين لكتاب الطفل بمشاركة عدة قطاعات

محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء: التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد محاور العمل التنفيذي

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يتفقد المجمعات الاستهلاكية «دلتا ماركت» بقليوب وطوخ لمتابعة خفض الأسعار

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد