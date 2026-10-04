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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهم بقتل شخص بطلق نارى فى مشاجرة بسوهاج

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من وفاة أحد الأشخاص إثر إصابته بعيار نارى مدعياً تقاعس الأجهزة الأمنية بسوهاج عن ضبط الخارجين عن القانون مما أدى لزيادة وقائع القتل.
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 / سبتمبر المنقضى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة ساقلته بين طرف أول: (مزارع) ، طرف ثان (نجل عمه) مقيمين بدائرة المركز قام على إثرها الأول بإطلاق أعيرة نارية مما أدى إلى إصابة (أحد الأشخاص– مقيم بذات الدائرة) "تصادف تواجده بشرفة منزله " بعيار نارى مما أسفر عن وفاته.

 وأمكن ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وضبط بحوزته (السلاح المستخدم فى التعدى) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "ما زال قيد الحبس"، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله أقر بقيامه بنشر المنشور المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى حزناً على وفاة صديقه دون علمه بضبط مرتكب الواقعة.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سوهاج

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