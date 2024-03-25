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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعيد جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أجاي

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “سعيد جدا ، النهاردة اجايي سجل الهدف الثاني في مباراة سموحة وفاركو الودية، وهذا يعني اقتراب اجايي من الظهور في الملعب في مباريات سموحة الرسميه ، اجايي لما تكتمل لياقتة حيكون اضافة فنية كبيرة لنادي سموحة”. 

اجايي: لن افكر مرتين اذا طلبني الأهلي

أكد جونيور أجايي، لاعب سموحة، أنه لن يفكر مرتين إذا استدعاه الأهلي، ناديه القديم، مجددًا، ولم يغلق الباب أمام إمكانية الانتقال للغريم التقليدي الزمالك أو بيراميدز.

وتحدث جونيور أجايي عن رحيله عن النادي الأهلي في مقابلة تلفزيونية سابقة عبر قناة "أون تايم سبورتس": "تفاجئت.. ولم أكن سعيدًا، شعرت أنه كان لدي الكثير لأعطيه وأثبته، لكنني لست غاضبًا، كنت متفاجئًا، كنت أعرف أنني سأغادر من الأخبار".

النادي الأهلي جونيور اجاى رئيس نادي سموحة فرج عامر رئيس نادي سموحة نادي سموحة

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