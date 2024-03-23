فرج عامر يكشف تصريحات مثيرة لنجم منتخب كرواتيا| ما هي

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشورا عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد والحائز علي الكرة الذهبية من قبل أكد أنه لا يتابع أي كرة أفريقية وأنه لا يتحدث إلا عن فريقه ريال مدريد وأنه قادم لتمثيل منتخب أوكرانيا في الدورة الودية المقامة في مصر حاليا وأنه سعيد بزيارة المناطق التاريخية المصرية واهمها اهرامات الجيزة”.

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.