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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ومصطفى محمد يقتربان من المشاركة في أولمبياد باريس

محمد صلاح ومصطفى
محمد صلاح ومصطفى محمد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق ، منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “خاص.. محمد صلاح ومصطفى محمد يقتربان من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس”.

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وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.

 

 

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