مجدي عبدالغني يعلق على أداء منتخب مصر أمام نيوزيلندا بقيادة حسام حسن

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني، متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقا على أداء من منتخب مصر لكرة القدم في أول مبارياته تحت قيادة حسام حسن المدير الفني.

وقال مجدي عبدالغني عن مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا أمس: "لو حققنا البطولة هييقى إنجاز.. ومرموش كان مميز أمام نيوزيلندا".

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.