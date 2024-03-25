عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط : تعزيز صناعات تعبئة وتغليف الأسماك

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط


 

أكدت الدكتورة منال عوض "محافظ دمياط، أنه من  أهم الصناعات التى تشتهر  بها محافظة دمياط،  صناعات الأثاث والألبان والحلويات ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها نظرًا لتمتع المحافظة بوقوعها على البحر الأبيض المتوسط و يمر بها نهر النيل وبها بحيرة المنزلة، الأمر الذى جعلها مصدر أساسى وغنى للثروة السمكية،  لافتة الى سعى المحافظة نحو تعزيز صناعات تعبئة وتغليف الأسماك .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع سفير المانيا الاتحاديه لمحافظة دمياط.

وفى هذا السياق،، كشفت " المحافظ " عن مشروع المحافظة" ميناء بحرى للصيد بمدينة عزبة البرج " الذى حصل على المركز الثالث فئة المشروعات الكبيرة بالمرحلة الأولي من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال المشاركة بمؤتمر المناخ COP27 ، حيث تحدثت عن أهم المميزات التى يحققها هذا المشروع الذى يشمل كافة الأطر الخضراء الذكية ، مؤكدة سعى المحافظة إلى تحقيق التواصل مع الجهات المختلفة على المستويين المحلى والدولى لإعداد الدراسات الفنية والمالية بما يساهم فى التنفيذ ..

كما أشارت " الدكتورة منال عوض " إلى وجود أكبر مدينة متخصصة فى صناعة الأثاث بالشرق الأوسط بمحافظة دمياط،  حيث أوضحت أنها تقع على مساحة ٣٣١ فدان وتتضمن وحدات وأراضي صناعية ومعرض دائم ومركز لتكنولوجيا الأثاث،  وأكدت حرص الدولة المصرية على تطوير تلك الصناعة الهامة وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث على الصعيدين المحلى والدولى..

فيما وقد دعت " المحافظ " السفير الى إطلاق دورات للغة الألمانية داخل المحافظة بشهادات معتمدة، حيث أكدت أنه سيتم توفير القاعات المجهزة للتنفيذ ، و المشاركة في خطة المحافظة لتدريب السيدات بمجالات ريادة الأعمال والتى تتم فى إطار المدينة الصديقة للنساء التى نفذتها المحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة،  وحصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ ضمن عشر مدن حول العالم وكذلك إطلاق دورات تدريبية خاصة بقطاع صناعة الأثاث داخل مدينة دمياط للأثاث...

ومن جانبه، أكد السفير إمكانية تنفيذ دورات تعليم اللغة الألمانية سواء من خلال المعهد الثقافى الألماني و مشروع المدارس الألمانية التى تأتى تحت إشراف وزارة التربية والتعليم المصرية ، مؤكدًا عزمه التواصل مع الجهات الشريكة لتنفيذ كافة المقترحات المدرجة من جانب المحافظة ، كما أعرب عن سعادته بتلك الزيارة للإطلاع عن قرب على المقومات التى تتمتع بها دمياط و بحث إمكانية تحقيق التعاون لدعم المجالات التى تتميز بها..

محافظ دمياط تبحث مع سفير ألمانيا الاتحادية تعزيز التعاون المشترك

دمياط البحر الابيض المتوسط الخضراء الذكية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الصيد المصرى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه

بشرى للموظفين بعد تصريحات الحكومة.. إجازة وعلاوة سنوية بقانون العمل

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط تبحث مع سفير ألمانيا الاتحادية تعزيز التعاون المشترك

ترشيحاتنا

دعاء آخر ساعة في النصف من رمضان.. بـ8 كلمات يجبرك الله جبرا عجيبا

أبو الدهب: منتخب مصر ظهر بروح جديدة أمام نيوزيلندا

تراجعت 550 ألف جنيه .. أسعار سيارات أوبل 2024 بالسوق المصري

أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ليلة القدر من أعظم الليالي

إطلالة شتوية لافتة.. سمر يسري تثير الجدل بظهورها | شاهد

روسيا تحذر من استمرار استخدام القوات الأوكرانية الأسلحة الكيميائية في الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفطان لافت.. كارول سماحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. نسمة محجوب تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

لن تصدق.. أسباب انخفاض السكر في رمضان

ملابس محتشمة.. نيكول سابا تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ