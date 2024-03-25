محافظ دمياط : تعزيز صناعات تعبئة وتغليف الأسماك





أكدت الدكتورة منال عوض "محافظ دمياط، أنه من أهم الصناعات التى تشتهر بها محافظة دمياط، صناعات الأثاث والألبان والحلويات ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها نظرًا لتمتع المحافظة بوقوعها على البحر الأبيض المتوسط و يمر بها نهر النيل وبها بحيرة المنزلة، الأمر الذى جعلها مصدر أساسى وغنى للثروة السمكية، لافتة الى سعى المحافظة نحو تعزيز صناعات تعبئة وتغليف الأسماك .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع سفير المانيا الاتحاديه لمحافظة دمياط.

وفى هذا السياق،، كشفت " المحافظ " عن مشروع المحافظة" ميناء بحرى للصيد بمدينة عزبة البرج " الذى حصل على المركز الثالث فئة المشروعات الكبيرة بالمرحلة الأولي من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال المشاركة بمؤتمر المناخ COP27 ، حيث تحدثت عن أهم المميزات التى يحققها هذا المشروع الذى يشمل كافة الأطر الخضراء الذكية ، مؤكدة سعى المحافظة إلى تحقيق التواصل مع الجهات المختلفة على المستويين المحلى والدولى لإعداد الدراسات الفنية والمالية بما يساهم فى التنفيذ ..

كما أشارت " الدكتورة منال عوض " إلى وجود أكبر مدينة متخصصة فى صناعة الأثاث بالشرق الأوسط بمحافظة دمياط، حيث أوضحت أنها تقع على مساحة ٣٣١ فدان وتتضمن وحدات وأراضي صناعية ومعرض دائم ومركز لتكنولوجيا الأثاث، وأكدت حرص الدولة المصرية على تطوير تلك الصناعة الهامة وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث على الصعيدين المحلى والدولى..

فيما وقد دعت " المحافظ " السفير الى إطلاق دورات للغة الألمانية داخل المحافظة بشهادات معتمدة، حيث أكدت أنه سيتم توفير القاعات المجهزة للتنفيذ ، و المشاركة في خطة المحافظة لتدريب السيدات بمجالات ريادة الأعمال والتى تتم فى إطار المدينة الصديقة للنساء التى نفذتها المحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وحصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ ضمن عشر مدن حول العالم وكذلك إطلاق دورات تدريبية خاصة بقطاع صناعة الأثاث داخل مدينة دمياط للأثاث...

ومن جانبه، أكد السفير إمكانية تنفيذ دورات تعليم اللغة الألمانية سواء من خلال المعهد الثقافى الألماني و مشروع المدارس الألمانية التى تأتى تحت إشراف وزارة التربية والتعليم المصرية ، مؤكدًا عزمه التواصل مع الجهات الشريكة لتنفيذ كافة المقترحات المدرجة من جانب المحافظة ، كما أعرب عن سعادته بتلك الزيارة للإطلاع عن قرب على المقومات التى تتمتع بها دمياط و بحث إمكانية تحقيق التعاون لدعم المجالات التى تتميز بها..