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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

رد فعل غير متوقع من كهربا| أزمة شيكابالا مع جماهير الأهلي تثير الجدل.. تفاصيل

كهربا وشيكابالا
كهربا وشيكابالا

في الساحة الرياضية المصرية، تثير الأحداث والأزمات دائمًا اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام على حد سواء. وفي هذا السياق، لقد أثارت الخلافات بين لاعبي كرة القدم في الأندية المصرية الكبرى  “الأهلي والزمالك”  اهتمام الجماهير وأصبحت محط أنظار الجميع. واحدة من هذه الأزمات كانت بين لاعبي الأهلي، محمود كهربا وبين قائد الزمالك، محمود شيكابالا. في هذا التقرير، سنحاول تحليل رد محمود كهربا على هذه الأزمة والتصريحات التي أدلى بها، وماذا تعني هذه التصريحات في سياق العلاقات الرياضية بين الأندية.

الأهلى والزمالك كهربا شيكابالا الازمات

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