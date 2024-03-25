بسعر مناسب.. إزاي تتابع حالتك الصحية مع خاتم ” Noise Luna "الذكي

بخاتم صغير ذكي من شركة Noise يمكنك متابعة حالتك الصحية أثناء النوم، وتحديد مقياس نومك من 0 إلى 100، مع القيام في الوقت نفسه بتتبع مراحل النوم بين النوم الخفيف والنوم الثقيل، ووقت الاستيقاظ، وبعض حركاتك الليلية.

وفقا لتقرير نشره موقع" gizmochina “ فقد انطلق خاتم” Noise Luna "الذكي بالأسواق الهندية خلال العام الماضي، وهو يعد متوفر في الوقت الحالي في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 229 دولارا أي بخصم بنسبة 23% عن السعر الأصلي 299 دولارا.

جاء ” Noise Luna " بوزن 3.2 جرام، بمستشعر SpO2 للقيام بقياس نسبة الأكسجين في الدم، والمساعدة على قياس درجة حرارة الجلد، ويتوفر خاتم “Noise Luna ” بعدة ألوان من بينها اللون الذهبي، والأسود، والفضي.

أما عن المميزات الآخرى لخاتم Noise Luna الذكي فيمكنه بمراقبة مستويات الأكسجين بالدم، والانتباه إلى أية اضطرابات بالتنفس، ومراقبة حرق السعرات الحرارية.

يأتي خاتم Noise Luna بتطبيق مصاحب على هاتفك للقيام بتسجيل البيانات بشكل تلقائي، ويدعم تصميم خاتم Noise Luna مقاوم للماء وذلك عند عمق 150 قدما، أما عن بطارية الخاتم الذكي فقد تظل مشحونة حتى 5 أيام.

