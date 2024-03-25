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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا وإسبانيا ترسلان رسائل تحذير لـ إسرائيل بشأن قرار بناء المستوطنات الجديد

ألمانيا وإسبانيا
ألمانيا وإسبانيا

أدانت حكومتا كلا من إسبانيا وألمانيا استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في الأغوار بـ الضفة الغربية المحتلة، لصالح مشاريع استعمارية.

ووفقا لبيان عن وزارة الخارجية الإسبانية، فقد أدانت الحكومة الإسبانية تصريح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشأن الاستيلاء على أراض في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان إلى أن الإعلان الإسرائيلي يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي، ويزيد من التوتر الإقليمي ويعقد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الخارجية الإسبانية في بيانها، أن المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام السلام.

كما أدانت أيضا وزارة الخارجية الألمانية، عبر حسابها على منصة إكس، بشدة استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية من أجل توسيع المستعمرات.

ووصفت الخارجية الألمانية، الإجراءات الإسرائيلية بأنه "أكبر مصادرة للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 30 سنة"، مشيرة إلى أن بناء المستعمرات يعدّ انتهاكا للقانون الدولي، وأن أعمال الاستيطان تساهم في تصعيد التوتر.

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