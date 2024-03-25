أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 25 مارس 2024 |فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 25 مارس 2024.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.62 جنيه للبيع، 46.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 50.39 جنيه للبيع، و 50.23 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 58.77 جنيه للبيع، و 58.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.43 جنيه للبيع، 12.39 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي151.54 جنيه للبيع، و 151.06جنيه للشراء.