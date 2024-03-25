سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات الإثنين

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 25 مارس 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 46.62 جنيه للشراء و46.72 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو46.60 جنيه للشراء و46.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك ( المصرف العربي الدولي، الشركة المصرفية) نحو 46.55 جنيه للشراء و46.65 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك (الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية) نحو 46.54 جنيه للشراء و46.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك ( مصر، العربي الإفريقي) نحو 46.53 جنيه للشراء و46.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (البنك الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي، البركة، قطر الوطني QNB، قناة السويس، العقاري المصري العربي، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، إتش أس بي سي HSBC،الأهلي المتحد) نحو46.50 جنيه للشراء و46.60 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو 46.49 جنيه للشراء و46.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 46.47 جنيه للشراء و46.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك ميد بنك نحو 46.45 جنيه للشراء و46.55 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك التنمية الصناعية نحو 46.44 جنيه للشراء و46.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

يقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي والمصري لتنمية الصادرات أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مسجلا 46.43 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أى ارتفاع أو انخفاض.