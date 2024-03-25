كاتب صحفي: أزمة السكر لم تعد موجودة.. والمعارض الرمضانية تضبط الأسواق| فيديو

قال نشأت حمدي الكاتب الصحفي، إن المعارض الرمضانية هي أداة من أدوات الحكومة لضبط الأسواق، لافتاً إلى أن المعارض الرمضانية أثبتت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية في توفير السلع والمواد الغذائية المختلفة.

وأضاف نشأت حمدي في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن فكرة إنشاء معارض أهلا رمضان أتت بعد ثبوت حالات من الجشع لدى بعض التجار في الأسواق، لافتاً إلى أن وزارة التموين أعلنت عن تأسيس 100 معرض في مختلف المحافظات.

وتابع الكاتب الصحفي، قائلاً: "لم تعد أزمة السكر موجودة حاليا كما كانت واضحة في الفترات الماضية، وذلك بسبب ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، وهذا أحدثت حالة من التوازن في السوق، لأن المشكلة كانت في الأزمة الدولارية عند استيراد السكر لتغطية استهلاك المواطنين"