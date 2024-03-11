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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تخفيضات تصل لـ 30%.. أسعار مستلزمات رمضان في المعارض

أهلًا رمضان
أهلًا رمضان

أسعار مستلزمات رمضان في المعارض.. يبحث المواطنون عن معرض أهلًا رمضان والذي شهد إقبالًا كبيرًا على شراء  السلع الغذائية الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن والمستلزمات الرمضانية من الياميش، حيث يطرح مختلف أنواع المنتجات والسلع بتخفيضات تصل لـ30%.

ويستقبل معرض "أهلًا رمضان" المواطنين يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً، مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية من الاتي:-

  • السكر
  • والأرز
  • والزيت
  • والسمن
  • والدقيق
  • والبقوليات
  • والتوابل
  • واللحوم
  • والدواجن
  • والخضراوات
  • والفواكه
  • ياميش رمضان
     

محافظ كفر الشيخ: توافر السلع الأساسية بمعارض "أهلًا رمضان" بجميع المدن

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محافظ كفرالشيخ يتابع توافر السلع بمعارض "أهلًا رمضان" .. صور


 قائمة اسعار مستلزمات رمضان في معارض  "أهلًا رمضان" 

- السودانى بـ140 جنيهًا للكيلو.
- سوبيا بـ140 جنيهًا.
- التمر بـ100 جنيه.
- الكاجو بـ660 جنيهًا.
- الفسدق بـ660 جنيهًا.
- اللوز بـ480 جنيهًا للكيلو.
- عين الجمل بـ460 جنيهًا للكيلو.
-البندق بـ640 جنيهًا.
- بلح الوادى بـ65 جنيهًا.
- البلح الناشف بـ35 جنيهًا.
- المشمشية (صغيرة) بـ340 جنيهًا للكيلو.
- المشمشية (الكبيرة) بـ440 جنيهًا.
- قمر الدين يتراوح سعره ما بين 25 جنيهًا و105 جنيهات.
- القراصيا بـ280 جنيهًا للكيلو.
- الزبيب الأحمر بـ100 جنيه.
- الزبيب الجامبو بـ120 جنيهًا.
- الزبيب الإيراني بـ200 جنيه.
- التين بـ360 جنيهًا للكيلو.
- التين (لفة) بـ65/75 جنيهًا.
- جوز الهند بـ180 جنيهًا.
 

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