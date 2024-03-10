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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ كفر الشيخ: توافر السلع الأساسية بمعارض "أهلًا رمضان" بجميع المدن

صدى البلد

أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بجميع معارض "أهلًا رمضان" وانتظام العمل داخل المعارض والتزام التجار بالمواعيد والأسعار المعلنة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم /الأحد/ تقديم وإتاحة السلع للمواطنين على مستوى 16 معرضًا من معارض "أهلًا رمضان" تم تشغيلها في جميع المدن والمراكز؛ للتأكد من توافر احتياجات الأهالي من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة.

وقال المحافظ إن معارض "أهلًا رمضان" مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل: الأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن، والأسماك والبقوليات بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 20% وتصل إلى 30%؜ علي بعض السلع.

وأوضح أهمية تكاتف جميع الجهود لمواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أية حالات احتكار أو غش تجاري، مشددًا على تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق والتصدي لكافة وسائل الاحتكار.

وتابع أنه سيتم تنفيذ حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة ومحال بيع الأسماك وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالتوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية بالمناطق والأحياء ذات الكثافة العالية؛ لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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