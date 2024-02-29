محافظ كفرالشيخ يتابع توافر السلع بمعارض "أهلًا رمضان" .. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، توافر السلع بمعارض "أهلًا رمضان" في جميع أنحاء المحافظة، للتأكد من توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

قال محافظ كفرالشيخ، إن المعارض تقام فى إطار تنفيذ مبادرة "أهلًا رمضان"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، والقوات المسلحة.

وأشار إلى أن المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من أرز وسكر وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة ولحوم ودواجن وأسماك وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، وذلك لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودي الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن افتتاح معارض "أهلًا رمضان" جاءت لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، ويحتوي المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

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