أهالي دفرية يطالبون محافظ كفر الشيخ بحل أزمة طفح مياه الصرف الصحي

طالب أهالي قرية دفرية التابعة لمركز كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومسئولي الصرف الصحي بحل أزمة طفح مياه الصرف الصحي بمنطقة مدرسة دفرية الابتدائية القديمة.

وقال علاء الجوهري، من أبناء القرية لـ «صدى البلد»، إننا نعاني أشد المعاناة من كارثة انسداد غرفة صرف صحى أمام مدرسة دفرية الابتدائية القديمة والمنطقة السكنية المحيطة بها منذ ما يقرب من 5 شهور مما ترتب عليه طفح مياه الصرف الصحى.

وتابع: وتسبب ذلك في بحيرة من الصرف الصحى أمام المنطقة السكنية والمنازل المحيطة مما أدى إلى انتشار الأوبئة والحشرات السامة والثعابين والفئران المتوحشه والوحدة المحلية بالحمراوي التابعة لها قرية دفرية ودن من طين وودن من عجين».

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