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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي دفرية يطالبون محافظ كفر الشيخ بحل أزمة طفح مياه الصرف الصحي

طفح المجاري في قرية
طفح المجاري في قرية دفرية

طالب أهالي قرية دفرية التابعة لمركز كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومسئولي الصرف الصحي بحل أزمة طفح مياه الصرف الصحي بمنطقة مدرسة دفرية الابتدائية القديمة.

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وقال علاء الجوهري، من أبناء القرية لـ «صدى البلد»، إننا نعاني أشد المعاناة من كارثة انسداد غرفة صرف صحى أمام مدرسة دفرية الابتدائية القديمة والمنطقة السكنية المحيطة بها منذ ما يقرب من 5 شهور مما ترتب عليه طفح مياه الصرف الصحى.

وتابع: وتسبب ذلك في بحيرة من الصرف الصحى أمام المنطقة السكنية والمنازل المحيطة مما أدى إلى انتشار الأوبئة والحشرات السامة والثعابين والفئران المتوحشه والوحدة المحلية بالحمراوي التابعة لها قرية دفرية ودن من طين وودن من عجين».

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إقامة مشروعات إقامة مشروع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين انتشار الأوبئة والحشرات جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

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