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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتصاب في شغله.. محافظ كفر الشيخ يزور المستشفى العام للاطمئنان على عامل نظافة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على الاطمئنان على عبد الحميد رمضان، 55 سنة، عامل نظافة، بمستشفى كفر الشيخ العام، إثر إصابته بحادث تصادم سيارة بطريق صبري القاضي، موجها بسرعة تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم له، متمنياً له الشفاء العاجل.

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أشاد محافظ كفر الشيخ، بدور عمال النظافة والتجميل وجهودهم المبذولة في الحفاظ على نظافة وجمال المدن والقرى، كما أثنى على دورهم الهام في خدمة المجتمع ومساهمتهم في الارتقاء بالمستوى الحضاري، مؤكدا على تقديم المزيد من الدعم لهم ورعايتهم.

وخلال جولته، تفقد محافظ كفر الشيخ، عدداً من أقسام المستشفى العام للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، موجهاً بتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا في محافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى كفرالشيخ العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

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