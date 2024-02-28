محافظ كفر الشيخ : غلق 11 منشأة طبية مخالفة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، غلق 11 منشأة طبية غير مرخصة ما بين منشآت وعيادات طبية، ومراكز طبية خاصة.

جاء ذلك بناءً على تقرير إدارة العلاج الحر خلال حملة قامت بها على المنشآت الطبية الخاصة بمركزي كفر الشيخ والرياض، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر.



قال محافظ كفر الشيخ، إن الحملات الرقابية والتفتيشية مستمرة على المنشآت والعيادات الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين في إطار قانوني، لحمايتهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة.



أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية استمرار الحملات على المنشآت الطبية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، داعياً المواطنين إلى عدم التعامل مع المنشآت الطبية غير المرخصة، والإبلاغ عن أي مخالفات.