محافظ كفر الشيخ: رصف 3 شوارع بإجمالي أطوال 700 متر بمدينة بيلا

لتيسير حركة المواطنين

تابع اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، تنفيذ الخطة الاستثمارية 2023/2022 لمجلس ومدينة بيلا، في أعمال الرصف والتي تضمنت استكمال أعمال رصف شارعي مدرسة المعداوي الابتدائية وربطه بشارع الجيش بإجمالي أطوال 90 متراً، والجيش وربطه بشارع النيل أمام سرايا العطافي بإجمالي أطوال 50 متراً.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، بدء أعمال رصف شارع 23 يوليو بإجمالي أطوال 560 متراً، وعرض 25 متراً، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بهما، وكذلك للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.



ووجّه محافظ كفر الشيخ، بسرعة إنهاء الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المُحدد، ومراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة لجميع أعمال الرصف الجارية بنطاق مدن وقرى المحافظة.



وتفقد أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وإبراهيم موافي، نائب رئيس المدينة لشئون المدينة، اليوم، أعمال الرصف بعدد من شوارع المدينة، لمتابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة بناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ.