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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة 103 آلاف شجرة مثمرة في مدن وقرى كفر الشيخ.. صور

زراعة الأشجار
زراعة الأشجار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توزيع 103 آلاف شجرة لزراعتها بجميع مراكز ومدن المحافظة، تضمنت "9.5 آلاف شجرة زيتون، و20 ألف شجرة ليمون، و1.5 ألف شجرة فرشة زجاج، و5 آلاف شجرة أكاسيا جلوكا ، 21 ألف شجرة كازورينا، و1.5 ألف شجرة كونو كاربس ، و9.5 آلاف شجرة برتقال، و3 آلاف شجرة يوسفي، و14 ألف شجرة جوافة، و8 آلاف شجرة رمان، و3 آلاف شجرة نبق، و4 آلاف شجرة تين"، وذلك تحت إشراف محمود زهران، مدير إدارة النظافة والتجميل بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة“ 100 مليون شجرة في جميع أنحاء مصر خلال 3 سنوات، ليست هدفاً جمالياً فقط، لكنها تسهم في زيادة الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والتقليل من آثار التغير المناخي، وتعزيز الوعي البيئي، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، وخفض غازات الاحتباس الحراري، والحد من تآكل التربة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف زراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، والجزر الوسطى بالشوارع والميادين وعلي جانبي الطرق، للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، مؤكداً أن زراعة الأشجار نقلة حضارية ومضاعفة لنصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتساعد علي تحسين البيئة والصحة العامة، داعياً المواطنين إلى المشاركة في هذه المبادرة، وزراعة الأشجار في حدائقهم ومنازلهم.

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100 مليون شجرة التغيرات المناخ التغير المناخي الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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