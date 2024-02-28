تعليم كفر الشيخ تفوز بالمركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فوز تعليم كفر الشيخ، في نهائيات مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي أجريت بمبنى الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، وحصول الطلاب على المركز الأول، مقدما لهم التهنئة ولأسرهم، ومعلميهم، ومشرفيهم.



وقدم محمد عبد الله، وكيل الوزارة والرائد العام لاتحاد طلاب كفر الشيخ والدكتور علاء جودة وكيل المديرية، التهنئة للفريق الفائز بالمركز الأول، مؤكدا أنه سيتم تكريم الطلاب بالمديرية عقب تكريمهم، من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الفريق سبق وشارك في المسابقة على مستوى القطاع الثاني الذي تضمن 5 محافظات، وفاز بالمركز الأول.



جدير بالذكر أن الدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، التقى بفريق أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة الممثل للمحافظة الذي حصل أعضاؤها على أعلى الدرجات أثناء التصفية على مستوى المديرية التي تمت تحت رعاية، محمد عبد الله، وكيل الوزارة والرائد العام لاتحاد طلاب كفر الشيخ، قبل سفرهم للمشاركة في المسابقة النهائية، بحضور أمين الغفلول الموجه العام، وحمودة يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية، والمشرفين على تنفيذ المسابقة، السيد ياسين، ومحمد خالد، وفتحية محروس.