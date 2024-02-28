تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية في كفر الشيخ

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحافظ اللواء جمال نور الدين، اليوم، على تخصيص مساحة 3200 متر مربع؛ لإقامة منطقة وسيطة لتجميع القمامة بمركز ومدينة قلين.

كما وافق المجلس على تعديل القرار رقم 1140 لسنة 2022 والخاص بالاشتراطات البنائية المؤقتة لمدينة مسير، وكذا الاشتراطات البنائية المؤقتة لمدينة برج البرلس.

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 3580 متراً مربعاً «أملاك دولة» بناحية مدينة بلطيم؛ لإقامة حملة ميكانيكية للوحدة المحلية عليها.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق وأهمية التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، ومواجهة التلاعب في الأسعار، والغش التجاري وضبط الأسواق.