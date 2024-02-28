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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية في كفر الشيخ

المجلس التنفيذي لمحافظة
المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحافظ اللواء جمال نور الدين، اليوم، على تخصيص مساحة 3200 متر مربع؛ لإقامة منطقة وسيطة لتجميع القمامة بمركز ومدينة قلين.

كما وافق المجلس على تعديل القرار رقم 1140 لسنة 2022 والخاص بالاشتراطات البنائية المؤقتة لمدينة مسير، وكذا الاشتراطات البنائية المؤقتة لمدينة برج البرلس.

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 3580 متراً مربعاً «أملاك دولة» بناحية مدينة بلطيم؛ لإقامة حملة ميكانيكية للوحدة المحلية عليها.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق وأهمية التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وشدد محافظ كفر الشيخ على تحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، ومواجهة التلاعب في الأسعار، والغش التجاري وضبط الأسواق.

الاشتراطات البنائية الإجراءات القانونية اللازمة إقامة مشروعات الحملات الرقابية والتفتيشية اللواء جمال نور الدين تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية تكثيف الحملات

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